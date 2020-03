Sunweb Group annuleert alle vakanties met vertrek tot en met 17 april WDw

25 maart 2020

14u46

Bron: Belga 2 De touroperatoren van de Sunweb Group (Sunweb, Eliza was here en Totally) annuleren alle vakanties met vertrek tot en met 17 april. Ze blijven ook passende maatregelen nemen op basis van het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het beleid op bestemmingen en het beleid van luchtvaartmaatschappijen.

De Sunweb Group heeft ook besloten om de restbetaling tijdelijk aan te passen van zes weken naar slechts twee weken voor vertrek. Dit betekent dat reizigers nu pas twee weken voor vertrek het resterend bedrag voor de reis dienen te betalen.

"Voor iedereen is dit een onzekere tijd", zegt Country Manager België Leen Deville. "We begrijpen dat klanten vragen hebben over de betaling van hun toekomstige vakantie." Daarom verkort Sunweb Group de termijn voor de restbetaling van reizen.

Vakanties die geannuleerd worden door het coronavirus, zijn in geen geval hun geld kwijt, klinkt het. De klant ontvangt in dat geval een coronavoucher, een waardebon. Die is geldig voor boekingen gemaakt binnen één jaar na uitgifte, voor een bestemming en vertrekperiode naar keuze. De waardebon geldt voor elke pakketreis geboekt met de vakantiemerken van Sunweb Group België.

Reischeque of terugbetaling

Volgens Europees commissaris voor Consumentenzaken Didier Reynders (MR) moeten consumenten de keuze krijgen tussen een reischeque of een terugbetaling door de touroperator. “Het is beter voor de sector dat we mensen stimuleren om te kiezen voor een voucher, maar het moet wel een vrije keuze zijn.”

