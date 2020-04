Sunweb bekijkt mogelijkheid tot binnenlandse pakketreizen JG

22 april 2020

14u20

Bron: Belga 0 Sunweb bekijkt hoe het tijdens de zomer ook binnenlandse pakketreizen zou kunnen aanbieden. Zo wil de touroperator zich voorbereiden op de verschillende beslissingen die de overheid zou kunnen nemen over het al dan niet toelaten van (buitenlandse) reizen wegens de coronapandemie. Dat zegt COO Tim Van den Bergh vandaag.

"Momenteel zijn we met heel veel scenario's bezig. Eén daarvan is om reizen in België aan te bieden in samenwerking met een aantal andere partijen", zegt Van den Bergh. De reizen zouden gericht zijn op families en mensen zonder tuin. "Het gaat dan niet per se om de traditionele weekends aan zee of in de Ardennen."

Van den Bergh hoopt dan ook dat de Nationale Veiligheidsraad vrijdag alvast duidelijkheid schept over binnenlandse reizen tijdens de zomer. "Zo kunnen we zorgen dat we een alternatief klaar hebben", zegt hij. Ook wat buitenlandse reizen betreft, hoopt de Sunweb-COO op duidelijkheid. "Maar ik verwacht niet dat we daar vrijdag al een antwoord op gaan krijgen. Nog nergens in Europa is daar op dit moment een antwoord op. Zweden kijkt op dit het verst vooruit: daar geldt het reisverbod zeker tot 14 juni."

Ook volgens marktleider TUI is er niet meteen duidelijkheid in het vooruitzicht. "Het is gewoon afwachten", zegt woordvoerder Piet Demeyere. "Het is afhankelijk van zoveel factoren. Niet alleen de beslissing van de Belgische overheid is belangrijk, ook die van de overheden van de bestemmingen."

TUI biedt wel al langer vakanties in eigen land aan, net als dichtbijreizen in de buurlanden. Een uitbreiding van dat aanbod is momenteel niet aan de orde, zegt Demeyere.

