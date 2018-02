Suleyman G. verstikt zijn vrouw door op haar te gaan liggen: 18 jaar cel EB

15 februari 2018

18u55

Bron: Belga 1 De correctionele rechtbank van Brussel heeft Suleyman G., een vertegenwoordiger van de Aramese christenen van Brussel, veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar wegens de doodslag op zijn vrouw. G. werd ook voor een periode van 10 jaar uit zijn burger- en politieke rechten ontzet. Hij moet daarnaast verschillende vergoedingen betalen gaande van 20.000 tot 45.000 euro aan de burgerlijke partijen, zijnde de broers en zussen van het slachtoffer en haar kinderen.

De 44-jarige Suleyman G., voormalig lid van de European Syriac Union (ESU) en de vertegenwoordiger van de Aramese gemeenschap in Brussel, had op 16 juni 2015 zijn echtgenote, de 38-jarige Semire Ecer, door verstikking om het leven gebracht.

Echtscheiding

G. legde nadien uit dat zijn echtgenote stappen had ondernomen om de echtscheiding aan te vragen, iets wat bij hem in zeer slechte aarde viel. De dag van de feiten had het koppel in de woonkamer ruzie. Nadat hij zijn vrouw tegen de grond had gewerkt ging hij met zijn volle gewicht op het bewusteloze slachtoffer liggen. Hij keerde de vrouw vervolgens op haar buik, legde een kussen onder haar gezicht en een deken op haar lichaam en ging toen op haar leunen totdat ze niet meer leefde.

De rechters waren van oordeel dat de feiten bijzonder ernstig waren. Ze hielden eveneens rekening met het lijden dat zo werd veroorzaakt voor de vijf jonge kinderen van het koppel. Hoewel de man het tegendeel beweerde, vonden de rechters het bewezen dat hij ook vroeger al geweld gebruikte tegenover het slachtoffer. Zo had het slachtoffer al verschillende klachten ingediend en hadden ook de buren en de oudste dochter van de vrouw getuigenissen afgelegd over gewelddadige ruzies.