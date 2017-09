Sugar Daddy-posters ook verboden rond campussen VUB en ULB in Elsene 20u50

Bron: Belga 1 Marc Baert De gewraakte billboard. De Brusselse gemeente Elsene schaart zich achter het verbod op de billboards van datingsite Rich Meet Beautiful. Daardoor wordt de promotie van de reclame die studenten uitnodigt om tegen betaling gekoppeld te worden aan een 'sugar daddy' ook geweerd van de campussen van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles aan de Pleinlaan in Elsene.

"De reclame is choquerend, seksistisch en vernederend. Dit is duidelijk een aanmoediging tot losbandigheid. Daarom zal ik me niet medeplichtig maken aan het aanmoedigen tot het prostitueren van studenten", stelt de burgemeester van Elsene, Dominique Dufourny (MR).

BELGA Burgemeester van Elsene Dominique Dufourny wil niet medeplichtig zijn aan het aanmoedigen van studentenprostitutie.

In een officieel besluit van de burgemeester worden vanaf vandaag alle reclamevoertuigen de doorgang op het grondgebied van de gemeente Elsene te verboden. Er werd geen aanvraag ingediend bij de gemeente Elsene voor de promotionele voertuigen en dus werd de politie al gemobiliseerd om de voertuigen met de billboards van Rich Meet Beautiful te onderscheppen.

Eerder op de dag verbood ook de burgemeester van de Stad Brussel, Philippe Close, de reclame van de datingwebsite op het Brussels grondgebied.

Tegen de campagne, die zich richt op studenten tussen 18 en 26 jaar, werd al een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken die de klacht volgende week dinsdag zal behandelen. Intussen zegt ook Brussels staatssecrataris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) dat ze een klacht indient tegen de campagne.

Ook enkele ministers van de regering van de Franse gemeenschap en van de Waalse regering kondigden aan een klacht in te dienen en de stad Leuven heeft al laten verstaan dat de campagne niet welkom is. En ook de Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFP) zal een klacht indienen, aangezien de campagne "aanzet tot prostitutie".

De stad Antwerpen zal voorlopig geen actie ondernemen. Volgens het kabinet van burgemeester Bart De Wever kan er alleen ingegrepen worden als er sprake is van een strafbaar feit, zoals een oproep tot haat of het aanzetten tot prostitutie. In dat geval moet het parket echter eerst een signaal geven.

Gents burgemeester Daniel Termont laat op Twitter weten dat hij zal onderzoeken of hij de billboards in Gent kan verbieden.

Ik onderzoek of ik in Gent bij burgemeestersbesluit de publiciteit "Sugar Daddy" kan verbieden. Daniel Termont(@ DanielTermont) link