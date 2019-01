Styliste die honderdduizenden euro's verdiende met nepschool krijgt jaar cel met uitstel kv

08 januari 2019

19u55

Bron: Belga 0 De Brusselse correctionele rechtbank heeft dinsdag een Bulgaarse styliste veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een boete van 12.000 euro voor oplichting. Ze had een valse stylistenschool op poten gezet op de Brusselse Louizalaan en had daarmee honderdduizenden euro's verdiend.

Verschillende mensen die zich in de school hadden ingeschreven, hadden zich burgerlijke partij gesteld tegen de beklaagde. Sommigen van hen hadden aan de rechter verklaard dat ze 8.000 euro inschrijvingsgeld per jaar betaalden.

De vrouw had zes jaar lang haar school geleid en aan de leerlingen beloofd dat ze voor een jury konden verschijnen om een echt getuigschrift te behalen. Dat was echter niet waar, aangezien de opleiding niet erkend was.

Na een klacht van de Franse gemeenschap sloeg de vrouw op de vlucht met de honderdduizenden euro's die ze opstreek met haar valse school. Ze betaalde bovendien de lonen van haar werknemers niet meer uit en ze liet ook na verder huur te betalen aan de eigenaars van de gebouwen waarin de school zich bevond.