Stuwmeer voor energieopslag in de Ardennen stap dichterbij IB

10 april 2018

04u58

Bron: Belga 2 Het Antwerpse Rent-A-Port en de Waalse overheidsvehikels Socofe, SRIW en Idelux hebben 330 tot 400 miljoen euro veil voor een energie-opslagproject in de Ardennen. Ze richtten het samen het consortium Esterlux op om de plannen uit voeren. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vandaag.

Bedoeling is een kunstmatig stuwmeer en een batterijenpark te bouwen in een onbewoonde vallei in La Roche-en-Ardenne, waar water zal worden opgeslagen als de vraag naar elektriciteit laag is, om dan de energie opnieuw vrij te geven als de vraag naar elektriciteit hoog is. Er werden vijftig locaties onderzocht, maar de exacte plaats willen de initiatiefnemers nog niet kwijt. Ze willen vermijden dat milieuverenigingen nu al actie voeren of vastgoedmakelaars aan grondspeculatie gaan doen.

Storlux

Storlux, zoals het project is gedoopt, zal 160 megawatt kunnen stockeren, waarvan 120 megawatt via een pompcentrale en 40 megawatt via batterijen. De eerste fase van het batterijenpark, goed voor een productie van 10 megawatt, kan al in de eerste helft van dit jaar operationeel zijn, zegt voorzitter Marc Stordiau van Rent-A-Port.