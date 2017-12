Stuurt Wouter Beke (CD&V) aan op ontslag van Theo Francken? "Er zijn dingen gebeurd die zelden gezien zijn" rvl

09u29

Bron: Radio 1 1886 Belga Stuurt Wouter Beke aan op het ontslag van Theo Francken? Stuurt CD&V-voorzitter Wouter Beke aan op het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA)? In 'De ochtend' op Radio 1 leek het er althans sterk op. "Er zijn dingen gebeurd die zelden gezien zijn", aldus Beke over de kwestie-Soedan.

Vorige week bracht Het Laatste Nieuws de getuigenis naar buiten van een in Brussel opgepakte Soedanees die is teruggestuurd en bij aankomst in zijn thuisland gefolterd werd (HLN+). Daarop kwam de aanpak van staatssecretaris Theo Francken (opnieuw) in opspraak en besliste Francken alle repatriëringen naar Soedan op te schorten. Al verklaarde hij ook "dat er sowieso geen repatriëringen meer gepland waren".

Die uitspraak bleek later echter niet helemaal correct, want er stond nog wel degelijk een repatriëring gepland, die de staatssecretaris had laten annuleren. Geconfronteerd daarmee, verklaarde Francken dat hij "de communicatielijn aanhield om geen aanzuigeffect te creëren."

"Toch wel een probleem"

"Er zijn een aantal dingen gebeurd die toch zelden gezien zijn", zei Beke daarover vanochtend op Radio 1. "Wanneer verklaringen worden afgelegd in het parlement die niet conform de waarheid zijn, waarbij een aantal dingen worden verhuld, om dan te zeggen: "het is een communicatielijn die wordt aangehouden", is dat toch wel een probleem", vindt Beke. "Als het gevoel leeft in het parlement dat wat je komt vertellen eerder een communicatielijn is dan iets anders, dan moet je voor jezelf uitmaken of je nog kan functioneren of niet."

Waarna Beke ook alludeert op een mogelijk ontslag van Francken, door te verwijzen naar CD&V'ers Yves Leterme en Jo Vandeurzen die in 2008 ontslag namen omdat er twijfels waren over hun optreden in het Fortis-dossier. "Achteraf bleek dat ze alles correct gedaan hebben", zegt Beke daarover. "Maar je geloofwaardigheid is je belangrijkste goed. Als die wordt aangetast moet je daar als politicus conclusies aan verbinden."

"In het verleden hebben CD&V-ministers ontslag genomen toen de schijn ontstond dat ze gelogen hadden, ook al was dat niet zo." Maar of Beke hiermee ook het ontslag van Francken vraagt? Zo ver wil de voorzitter van CD&V niet gaan. "Ik zeg alleen maar dat mensen hun eigen conclusies moeten trekken en dat het een kwestie van persoonlijke deontologie is.