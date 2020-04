Studio Brussel organiseert vrijdag online concert met Belgische artiesten JG

21 april 2020

10u22

Bron: Belga 0 Radiozender Studio Brussel organiseert vrijdag onder de noemer ‘#ikluisterbelgisch Live’ een online concertavond met live optredens van ruim vijftien Belgische artiesten. Zo zijn onder meer Selah Sue, Blackwave, Netsky en Brihang van de partij.

Naast de eerder genoemde artiesten brengen ook Glints, Yong Yello, Compact Disk Dummies, High Hi, The Radar Station, K1D, Bart Cannaert, Sociaal Incapabele Michiel en Johannes Verschaeve (The Van Jets) een optreden vanuit hun eigen woonkamer, slaapkamer, tuinhuis of keuken. Er zijn ook enkele special guests. Michèle Cuvelier praat het geheel aan mekaar.

Wie wil meeluisteren en/of kijken, kan daarvoor vrijdag vanaf 20.30 uur terecht op de Facebookpagina van Studio Brussel.