Studio 100-topman is al vijf jaar peter van Somalische vluchteling (14): “Vooroordelen verdwijnen zodra iets een gezicht krijgt”

Marc Coppens

12 november 2019

17u54

Hans Bourlon, topman van Studio 100, nam vijf jaar geleden het peterschap op van een 14-jarige Somalische jongen. “Abdufatah spreekt intussen goed Nederlands, wordt straks een uitstekende elektricien en ambieert een carrière in de atletiek. Maar ik heb er zelf ook veel aan: hij heeft me door zijn ogen naar de wereld doen kijken en dat is ongemeen boeiend.”