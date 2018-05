Studio 100 laat filmpjes van Greenpeace met rokende Maya de Bij offline halen Bieke Cornillie ADN

28 mei 2018

18u44

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 Greenpeace heeft de filmpjes van een sigaretten rokende Maya de Bij offline gehaald. Studio 100 heeft de beelden offline laten halen, melden beide partijen vanavond.

Studio 100 had daar eerder al op aangedrongen, maar toen weigerde de milieuorganisatie. Nu blijken de video's dan toch verwijderd, zowel op onder meer de website van Greenpeace zelf als op de campagnesite mayalight.be.

Met de campagne, waarbij zogezegd sigaretten voor kinderen, met de beeltenis van het Studio 100-figuurtje, werden gepromoot, wilde Greenpeace aanklagen dat het entertainmentbedrijf haar populaire figuren zoals Plop, K3 en dus ook Maya de Bij gebruikt om ongezonde producten voor kinderen te promoten. Greenpeace wil dat Studio 100 de charcuterie vervangt door gezonde vegetarische alternatieven of door vlees dat afkomstig is uit lokale en ecologische landbouw.

"Schaamteloos"

De campagne schoot in het verkeerde keelgat van Studio 100-baas Hans Bourlon. Hij eiste excuses van de milieuorganisatie. "Wij doen al inspanningen om gezonde voeding te promoten en plannen het assortiment uit te breiden naar onder meer vegetarische producten", reageerde Bourlon. Bourlon bevestigt vanavond dat Studio 100 stappen ondernomen heeft en aan onder meer Vimeo en YouTube gevraagd heeft om de beelden offline te halen. "Wij hebben maximale inspanningen geleverd", zegt hij. "We moesten wel actie ondernemen, want het ging om gestolen beelden. Deze campagne was schaamteloos."

Campagne niet stopgezet

Greenpeace zet de campagne rond ongezonde charcuterie alleszins voort. "We gaan deze campagne niet stopzetten", reageert Ilse Nollet van Greenpeace. "Het onderwerp is op de agenda gezet en de discussie over ongezonde charcuterie woedt volop. Het filmpje heeft dus gewerkt."