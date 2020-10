Studio 100 heropent Pop-Up Theater vanaf 3 november voor beperkt publiek jv

01 oktober 2020

09u00

Bron: belga 5 Studio 100 wil vanaf 3 november opnieuw spektakelmusicals opvoeren in zijn Pop-Up Theater in Puurs. De voorstellingen zullen worden gespeeld voor een beperkter publiek en de productie zal worden aangepast aan de nodige voorzorgsmaatregelen rond het coronavirus. In eerste instantie worden de voorstellingen van ‘40-45' hervat, ‘Daens’ volgt later.

Studio 100 belooft ondanks de aanpassingen dat aan het artistieke concept en de kwaliteit van de producties niet zal worden geraakt. Bezoekers zullen in acht stromen van 150 personen worden ontvangen, er is een circulatieplan opgesteld met aparte in- en uitgangen, tussen de bubbels wordt telkens een vrije stoel gelaten en het dragen van een mondmasker is verplicht. Omdat de capaciteit ingeperkt is, zal het even duren voor alle tickethouders hun voorstelling zullen kunnen inhalen.

"We hebben met ons bedrijf erg moeilijke maanden beleefd", zegt Studio 100-topman Hans Bourlon. "Net zoals al onze collega's in de evenementensector is ook Studio 100 zwaar getroffen, op financieel én op menselijk vlak. We zijn dan ook enorm blij dat onze voorstellingen in Puurs kunnen worden hernomen."

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor Cultuur, steunt de heropening. "We hebben uiteraard strenge voorwaarden opgelegd waaraan Studio 100 zich dient te houden om dit in alle veiligheid te kunnen doen", geeft hij aan. De heropening is ook al goedgekeurd door de gemeente Puurs-Sint-Amands.

Alle tickethouders zullen door het bedrijf worden gecontacteerd om hun voorstelling de komende maanden in te halen.