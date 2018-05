Studio 100 dagvaardt Greenpeace na rokende Maya De Bij. Ook JEP verbiedt de video Rob Van herck bvb

31 mei 2018

Studio 100 dagvaardt Greenpeace voor een procedure in kortgeding na de campagne van een rokende Maya De Bij. Het televisiebedrijf oordeelt dat het imagoschade heeft geleden en wil verdere schade voorkomen. Ook de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) verbiedt de rokende Maya De Bij.

Greenpeace viel met de campagne van een rokende Maya "ongezonde kindercharcuterie" aan. En dat schoot bij Studio 100 in het verkeerde keelgat. "Na de lancering van de campagne heeft Studio 100 meermaals aan Greenpeace gevraagd om excuses aan te bieden en alle (bewegende) beelden van een tot roken aanzettende Maya de Bij te verwijderen. Greenpeace is daar niet op ingegaan", schrijft Studio 100.

Studio 100 sloeg er wel in om onder meer YouTube en Vimeo de video te laten verwijderen, maar volgens het bedrijf was dat te laat, en werden de beelden al te wijd verspreid.

Ondanks de dagvaarding zegt Studio 100 wel nog steeds bereid te zijn om met Greenpeace in dialoog te gaan.

Jury voor Ethische Praktijken (JEP) inzake reclame

Ook de reclamewaakhond JEP laat ondertussen op de website weten dat ze de rokende Maya De Bij verbieden.

De Jury is van mening dat de beelden in kwestie, die promotie voor sigaretten voor kinderen lijken te voeren door gebruik te maken van een tekenfilmpersonage dat bij hen bekend is, en die een meisje tonen met een brandende sigaret in de hand, van choquerende aard zijn. Deze beelden, gegeven dat het doel van de campagne niet duidelijk blijkt in de spot, vertoont ook geen rechtstreeks verband met de boodschap die de adverteerder wil overbrengen.

Het is pas in het laatste gedeelte van de spot dat de tekst "Maya-sigaretten bestaan niet. Maar er zijn wel Maya-producten die de gezondheid van je kinderen kunnen schaden" verschijnt.

Daarom heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze spot te wijzigen, en bij gebreke daaraan hem niet meer te verspreiden.