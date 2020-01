Studie: “Werkloosheid beïnvloedt negatieve perceptie van eigen gezondheid” ttr

22 januari 2020

08u52

Bron: belga 2 Er is een duidelijke impact van werkloosheid op ons leven. Dat blijkt uit een studie door het onderzoekscentrum Cirtes (UCLouvain) op vraag van de christelijke vakbond. Dat schrijft Le Soir.

Op vraag van de vakbond ondervroeg de UCLouvain bijna 1.000 werklozen. Daaruit blijkt dat één werkloze op de twee (50,3 procent) zijn of haar gezondheid als goed of zeer goed omschrijft, terwijl 34 procent hun gezondheidstoestand als gemiddeld bestempelt. Eén werkloze op de zes (15,8 procent) heeft het echter over een slechte gezondheid. Dat is fors hoger dan bij de werkende bevolking, waar volgens recente Eurostat-cijfers 2,4 procent het heeft over een slechte tot zeer slechte gezondheid.

Uit de peiling blijkt nog dat volgens de ondervraagden hun werkloosheid geen positieve impact heeft.

Terwijl één op de twee (50,1 procent) zegt dat hun gezondheidstoestand stabiel is gebleven, stelt 42,6 procent dat hun gezondheid veeleer is verslechterd of zelfs sterk is verslechterd sinds ze zonder job zitten.



De duurtijd van de werkloosheid versterkt die negatieve perceptie. Meer ondervraagden die langer dan twee jaar werkloos zijn, beoordelen hun gezondheid negatiever dan ondervraagden die minder lang werkloos zijn. De meest geciteerde gezondheidsproblemen zijn spierpijn (43,5 procent), depressie (37,4 procent) en migraine (30,9 procent). Ook chronische vermoeidheid (17,5 procent) scoort hoog.

Werkloos zijn heeft ook een impact op andere aspecten, aldus de ondervraagden. Het gaat om bijvoorbeeld voedingsgewoonten (49,3 procent), fysieke activiteiten (41,5 procent), vrije tijd (48,7 procent), levensritme (39,9 procent), tabaks- (23,3 procent) of alcoholgebruik (15,6 procent).