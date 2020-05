Studie verwacht na coronatijdperk minder verkeersdrukte rond Brussel HR

07 mei 2020

12u18

Bron: Belga 1 Binnenland De coronacrisis zal ervoor zorgen dat er straks minder tijd en kilometers aan woon-werkverkeer zullen verloren gaan. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Acerta. De structurele invoering van thuiswerk zal de drijvende factor hierachter zijn. De grootste winstkansen voor telewerk liggen volgens de analyse in Brussel.

Sinds de lockdown medio maart is rijden op Belgische wegen een pak vlotter geworden. Door de oproep om maximaal te telewerken, zijn er nog amper files. Maar gaan we terug naar het oude normaal van zodra meer en meer bedrijven terug op volle toeren beginnen draaien? “Niet noodzakelijk”, stelt Sarah De Groof, consultant van Acerta en gastdocent aan de KU Leuven, in een persbericht.

“De gemiddelde werknemer woont vandaag op 20,5 km van het werk. Dat brengt in normale tijden heel wat verkeer op de been, maar door corona werken velen ineens waar ze wonen, waardoor de feitelijke woon-werkafstand de facto nul kilometer is geworden. We verwachten dat door de positieve effecten die bedrijven en werknemers ondervinden van thuiswerk, het aantal gereden woon-werkkilometers sterk zal terugvallen, omdat mensen meer dan vandaag zullen thuiswerken.”



Bedrijven zullen in het post-coronatijdperk werknemers nooit volledig laten thuiswerken. Meer dan zes op de tien bedrijven voerde telewerk in tijdens de coronacrisis. “Het zal vermoedelijk gaan om één à twee dagen thuiswerk per week. Het sociaal contact op de werkvloer blijft erg belangrijk en kan de creativiteit tijdens het werk stimuleren”, aldus Sarah De Groof.

Grootste potentieel voor Brussel

Thuiswerk zal onvermijdelijk invloed hebben op de afgelegde pendelkilometers. In 2019 bedroeg voor werknemers in het Brussels gewest de gemiddelde woon-werkafstand 27,1 km. In 2005 was dat nog 37,6 km. In Vlaanderen komen werknemers van gemiddeld 19,7 km ver, in Wallonië wonen ze op 21,5 km van hun werkplaats, met voor deze twee regio's nauwelijks evolutie de afgelopen 15 jaren.

Telewerk biedt het grootste potentieel voor Brussel. “Bovendien kent het Brussels gewest heel wat dienstenbedrijven. Voor deze bedrijven is het ook gemakkelijker om telewerk in te voeren. Hoe meer werknemers van verder komen, hoe groter de impact van het stimuleren van telewerk op die regio en dus op de mobiliteit daar zou kunnen zijn”, aldus De Groof. Vooral grote bedrijven kunnen het aantal pendelkilometers het meest terugdringen, want zij hebben de nodige IT- en andere infrastructuur.

