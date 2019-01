Studie: fusie Brusselse politiezones brengt niet meer veiligheid, bovendien “onwerkbaar” volgens korpschefs

08 januari 2019

Bron: Belga

De fusie van de zes lokale politiezones in Brussel tot één grote zone zou geen meerwaarde opleveren. Het kan zelfs een stap achteruit betekenen. Dat blijkt uit een rondvraag bij alle betrokken partijen, die in opdracht van de federale regering door de UGent is uitgevoerd, schrijft De Tijd dinsdag.