Studie Deloitte: “777 miljoen euro nodig om Belgische eventsector te redden”



TTR

11 september 2020

11u02 40 Er is nood aan 777 miljoen euro om de door de coronacrisis zwaar getroffen eventsector boven water te houden. De sector vreest een golf aan faillissementen indien de overheid niet ingrijpt.

Zes maanden lang konden geen evenementen doorgaan. Een heropstart duurt ook makkelijk 2 à 3 maanden. De sector zit dus al zeker 9 maanden zonder werk. Intussen blijven de kosten van de zowat 2.300 actieve bedrijven die de eventsector in ons land telt doorlopen. Deloitte berekende het bedrag aan cash dat door de sector zal worden verbrand in 2020 op 777 miljoen euro. De sector rekent op een omzetverlies dit jaar van 80 procent.

De eventsector vraagt de verschillende overheden om het tekort van 777 miljoen euro in te vullen via subsidiëring. Er is ook een oplossing nodig voor 102 miljoen euro rentelasten bij de banken. De sector bepleit bovendien de verlenging van het systeem van tijdelijke werkloosheid tot eind 2021. De evenementensector is goed voor een jaarlijkse omzet van 5,8 miljard euro.

Het gaat niet alleen om grote organisatoren van allerlei beurzen en festivals, maar ook om een hele resem aan toeleveranciers, gaande van catering en security tot podiumopbouw en licht- en geluidsbedrijven. Er verdienen 30.000 mensen rechtstreeks hun brood in de eventsector.

“Groter publiek”

“Met de tweede golf, de aangescherpte sanitaire maatregelen en het uitblijven van perspectief wordt onze sector de facto geconfronteerd met een langdurige lockdown. Door de onzekere evolutie van het virus zal de evenementensector pas in 2021 kunnen herstellen”, zegt Emile de Cartier, voorzitter Confederation Events.

“De sector wordt geconfronteerd met een drastische omzetdaling door de opschorting van de activiteiten gedurende nu reeds een half jaar. Hoewel we als sector op zoek gaan naar creatieve en innovatieve mogelijkheden om veilige en gezonde live evenementen te organiseren, maakt de maximale opkomstmaatregel het economisch onmogelijk om te opereren. De economische levensvatbaarheid van onze bedrijven zal pas gegarandeerd zijn als evenementen voor een groter publiek kunnen worden georganiseerd.”