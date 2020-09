Studie Deloitte: “777 miljoen euro nodig om Belgische eventsector te redden”



TTR

11 september 2020

11u02 28 De evenementensector vraagt bijkomende steun om 2021 te halen en 29.020 directe banen te redden, exclusief uitzendkrachten, flexi-jobs en studenten die inherent zijn aan de sector. Deloitte heeft op vraag van de eventsector -vertegenwoordigd door de Confederation Events- berekend hoeveel euro nodig is om de activiteiten in de toekomst verder te kunnen zetten. In totaal zou het om maar liefst 777 miljoen euro gaan.

De Belgische evenementensector wordt zwaar getroffen door coronapandemie. De sector werd als een van de eerste midden maart volledig stopgezet. Ook vandaag kan de sector niet opnieuw op volle toeren draaien. Met een beperking van 200 mensen indoor en 400 outdoor is de vrees van de sector waarheid geworden: een heropstart zal ten vroegste in 2021 kunnen. Uit een studie van Deloitte blijkt dat er 777 miljoen euro nodig is, zodat bedrijven in de eventsector hun activiteiten kunnen voortzetten in de toekomst.

Na een marktbepaling van de sector identificeerde Deloitte in totaal 2.274 bedrijven, actief in de volgende subsectoren: organisatoren, locaties, technische leveranciers (podia, geluid, video, belichting, ..), niet-technische leveranciers (meubilair, bloemen en planten, …), catering, artiesten, freelancers, eventbureaus en people bedrijven (hostessen, bediening, stage hands,…). Deze 2.274 bedrijven vertegenwoordigen een geschatte omzet van 5,8 miljard euro met een direct totaal personeelsbestand van 29.020 VTE’s, exclusief freelancers, uitzendkrachten, flexi-jobs en studenten die inherent zijn aan de sector.

“Groter publiek”

“Met de tweede golf, de aangescherpte sanitaire maatregelen en het uitblijven van perspectief wordt onze sector de facto geconfronteerd met een langdurige lockdown. Door de onzekere evolutie van het virus zal de evenementensector pas in 2021 kunnen herstellen”, zegt Emile de Cartier, voorzitter Confederation Events.

“De sector wordt geconfronteerd met een drastische omzetdaling door de opschorting van de activiteiten gedurende nu reeds een half jaar. Hoewel we als sector op zoek gaan naar creatieve en innovatieve mogelijkheden om veilige en gezonde live evenementen te organiseren, maakt de maximale opkomstmaatregel het economisch onmogelijk om te opereren. De economische levensvatbaarheid van onze bedrijven zal pas gegarandeerd zijn als evenementen voor een groter publiek kunnen worden georganiseerd.”