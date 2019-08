Studie: “Bewakingsagent is miskend beroep” KVDS

Bron: Belga 9 Binnenland Meer dan een derde van de Belgen weet niet wat het beroep van bewaker inhoudt. Dat blijkt uit een studie van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking (FBZB) en Ipsos, waar 1.000 Belgen aan deelnamen. En hoewel negen op de tien Belgen zeggen respect te hebben voor de bewakers die ze elke dag tegenkomen, voelt maar 19 procent van hen zich gewaardeerd.

De FBZB wil de Belgische bevolking beter informeren over het beroep van bewakingsagent en meer mensen overtuigen om de job uit te oefenen. Omdat de taken van bewakingsagenten toenemen, dreigt het een knelpuntberoep te worden. Dit jaar wil de sector - net als in 2018 - 4.000 agenten aannemen.

Respect

Meer dan 36 procent van de Belgen blijkt echter niet te weten wat het beroep inhoudt. En er is meer. Hoewel negen op de tien Belgen zeggen respect te hebben voor mensen die de functie uitoefenen, zeggen maar 19 procent van de bewakingsagenten -ook zij werden voor de studie ondervraagd- het gevoel te hebben dat ze gerespecteerd en gewaardeerd worden.





Nog volgens de studie ervaren mannen het werk nog steeds als eentonig en saai, terwijl vrouwen van mening zijn dat de functie stressvol en fysiek veeleisend is. Eenmaal ze de functie uitoefenen, verandert de perceptie volledig: 48 procent van de vrouwelijke agenten zeggen dat de functie zeer aantrekkelijk is voor vrouwen (tegenover maar 25 procent van de Belgische bevolking).



