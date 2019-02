Studie: “Antwerps verkeer vertraagt met 13 procent tegen 2040" IB

01 februari 2019

06u54

Bron: De Tijd

De komende decennia groeit het aantal auto's en vrachtwagens op onze wegen nog verder en daarmee dus ook de files. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Federaal Planbureau, waarover De Tijd vandaag bericht.

Uit de cijfers blijkt dat het personenverkeer tegen 2040 tien procent meer kilometers zal afleggen dan in 2015. Het goederenvervoer kent een stijging van maar liefst 25 procent door de toename van internationaal verkeer. Het truckverkeer zou de komende twee decennia zelfs nog sneller dan voorheen groeien.

Al die groei heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het fileleed: de gemiddelde snelheid op de Belgische wegen zal op een gemiddelde dag tegen 2040 twee procent lager liggen dan in 2015.

Snelheid daalt met 13% in Antwerpen

De regio Antwerpen zal de grootste toename van het personen- en goederenverkeer slikken. Op de belangrijke Antwerpse assen ziet het Planbureau de snelheid dan ook met maar liefst 13 procent dalen. De studie heeft echter geen rekening gehouden met de bouw van de Oosterweelverbinding, die in 2026 klaar moet zijn en de Antwerpse files moet reduceren.

Auto blijft koning

Opvallend is dat de auto volgens de studie in 2040 veruit het belangrijkste transportmiddel blijft voor de Belg. Samen met carpooling is de auto dan goed voor meer dan 80 procent van alle verplaatsingen. De trein, bus en tram slagen er volgens de studie in dezelfde periode niet in hun belang te vergroten.

Het Planbureau baseert zijn voorspellingen op macro-economische vooruitzichten en houdt rekening met enkele variabelen, zoals de evolutie van de transportkosten, bevolkingsgroei en de gemiddelde jaarlijkse groei van het bbp.