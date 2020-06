Studie: “Antilichamen Covid-19 blijven 2 à 3 maanden in bloed” ttr

20 juni 2020

19u02

Bron: belga 8 Mensen die besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus hebben slechts een korte tijd antilichamen in hun bloed. Uit verschillende Chinese studies blijkt dat de antilichamen voor Covid-19 slechts twee à drie maanden waarneembaar zijn in het bloed van besmette personen. Voor andere, gelijkaardige virussen zoals SARS of MERS blijven er tot een jaar antilichamen zichtbaar. Wat dit betekent voor de immuniteit tegen Covid-19 blijft nog onduidelijk.

Een Chinees onderzoek bij 1.500 Covid-19-patiënten uit Wuhan toont aan dat 10 procent al na enkele weken geen antilichamen in het bloed meer had. Voor 74 procent waren de antilichamen na twee à drie maanden na de infectie verdwenen. Vooral bij diegenen die positief testten op het nieuwe virus maar geen symptomen vertoonden, verdwenen de antilichamen snel.

Een andere studie waarvan de resultaten gepubliceerd werden in het vakblad 'Nature Medicine' vergelijkt het bloed van 37 besmette patiënten met weinig symptomen met een gelijkaardige groep die zwaar ziek is geweest. Het gaat om patiënten uit de Chinese regio Wanzhou. In de eerste groep had 40 procent geen waarneembare antilichamen meer enkele maanden na de infectie, tegen 13 procent voor de zwaar zieken.

Wetenschappers willen nu verder laten uitzoeken in hoeverre dit een effect heeft voor de immuniteit tegen het nieuwe coronavirus. De resultaten zijn ook van belang voor de ontwikkeling van een vaccin.

