Studentenpand uitgebrand: vijf studenten kunnen tijdig ontsnappen Patrick Lefelon

20 maart 2018

08u35

Bron: Eigen berichtgeving 0

Aan de Rozenstraat, vlakbij de Ossenmarkt in de Antwerpse campuswijk, is vanmorgen rond 6u30 een uitslaande brand uitgebroken in een studentenpand. De brandweer was onmiddellijk ter plaatse. Hun kazerne ligt om de hoek.

Vijf studenten raakten tijdig uit het gebouw dat volledig uitbrandde. Ook de rijwoning ernaast raakte beschadigd.