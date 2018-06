Studentenkoten in Leuven voor het eerst in jaren beetje goedkoper kv

25 juni 2018

16u24

Bron: Belga 1 De huurprijzen voor studentenkoten aan de KU Leuven zijn na een jarenlange stijging het afgelopen academiejaar voor het eerst licht gedaald. Dat is zowel het geval voor de tien- als de twaalf-maandencontracten, met uitzondering van de zogenaamde luxekamers die nog in prijs stegen. Dat blijkt uit berekeningen van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven op basis van de analyse van 2.500 huurcontracten.

Tijdens het academiejaar 2017-2018 bedroeg de gemiddelde huurprijs op jaarbasis voor een kamer met een 10-maandencontract 3.280 euro, tegenover 3.310 euro het jaar voordien. In geval van een 12-maandencontract liep dat op tot 4.260 euro, tegenover 4.332 euro het jaar voordien. Voor kamers met extra comfort met een 12-maandencontract moest 5.688 euro opgehoest worden, tegenover 5.581 euro het jaar voordien.

Het afgelopen academiejaar verhuurden steeds meer eigenaars hun Leuvense koten met een 12-maandencontract. In het academiejaar 2012-2013 was dat nog maar bij 58 procent van de eigenaars het geval, een percentage dat steeg tot 80 procent in 2016-2017. Tijdens dit academiejaar daalde dit percentage terug licht tot 79 procent.

De Huisvestingsdienst van de KU Leuven gaat ervan uit dat voor een gezonde kamermarkt 1,5 procent leegstand nodig is. In dat geval is de druk immers voldoende groot om de prijzen stabiel te houden en de eigenaars aan te moedigen om de kwaliteit van de kamers voldoende hoog te houden. Bij de start van dit academiejaar was ongeveer 2 procent van de koten niet verhuurd. In Leuven zitten naar schatting 42.000 studenten op kot.