Studentenkot opzeggen dan toch niet kosteloos TT

19u46

Bron: Belga 1 Vertommen Het nieuwe huurdecreet waar de Vlaamse regering aan werkt bevat niet langer de bepaling dat de huurder van een studentenkamer tot twee maanden voor de start het contract kosteloos kan opzeggen. Dat schrijft Trends op zijn website. Het kabinet van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans bevestigt het nieuws.

"We gaan inderdaad voorstellen om de mogelijkheid tot kosteloos opzeggen van het contract bij de verhuur van studentenkamers tot 2 maanden voor de start aan te passen", meldt het kabinet. "We vinden de situatie waarbij studenten meerdere huurcontracten zouden kunnen afsluiten en deze kosteloos zouden kunnen opzeggen niet wenselijk." De aanpassing zal gebeuren bij de behandeling van het nieuwe huurdecreet in het Vlaams Parlement.

De huurwetgeving is sinds de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid. De Vlaamse regering keurde in de zomer principieel het ontwerp van huurdecreet goed. Het advies van de Raad van State wordt verwacht.

het nieuwe huurdecreet moet normaal op 1 september ingaan. Volgens Trends is er voor de verhuur van studentenkamers een volledig nieuw kader. De kosteloze opzeg zorgde volgens het weekblad voor beroering bij verhuurders omdat studenten meerdere contracten zouden kunnen tekenen, om na de definitieve keuze de andere contracten op te zeggen. Verhuurders zouden zo na de periode waarin studenten een kot zoeken, zonder huurder kunnen vallen en geen huurwaarborg ontvangen.

Meer over Trends

politiek