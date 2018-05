Studentenhuis zwaar beschadigd bij uitslaande brand in Leuven SI

10 mei 2018

13u07

Bron: Belga 0 In Leuven is woensdagnacht een studentenhuis zwaar beschadigd geraakt bij een uitslaande brand. Vier studenten raakten bevangen door de rook en moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Dat meldt de Leuvense lokale politie.

Het vuur in het gebouw in de Familie de Bayostraat werd kort na 04.00 uur opgemerkt. De Leuvense brandweer was snel ter plaatse, maar werd toch geconfronteerd met een uitslaande brand. Zowel de bewoners van het studentenhuis werden geëvacueerd als de bewoners van de aanpalende panden.

De brandweer slaagde erin het vuur te blussen, maar het studentenhuis liep zware schade op. Ook het aanpalende huis is zwaar beschadigd en werd onbewoonbaar verklaard. De bewoners moeten nu tijdelijk een ander onderkomen zoeken. Vier studenten werden bevangen door de rook en overgebracht naar het ziekenhuis.

De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk, het Leuvense parket heeft een branddeskundige aangesteld voor onderzoek.