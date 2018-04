Studentenhome in Gent geëvacueerd na rookontwikkeling Sam Ooghe

20 april 2018

14u09

Bron: Eigen berichtgeving 9 In het Stalhof, pal in de Gentse studentenbuurt, is deze voormiddag een studentenhome geëvacueerd na rookontwikkeling. De oorzaak was een elektriciteitsprobleem in het vals plafond van de keuken in het bijhorende studentenrestaurant.

"We kregen de melding binnen rond kwart voor tien", zegt Bjorn Bryon van de Gentse brandweer. "Omdat niet meteen duidelijk was waarvan de rook afkomstig was, zijn het studentenrestaurant en de studentenhome 'Canterbury' geëvacueerd. De rookontwikkeling was serieus, en het brandalarm is in werking getreden."

In totaal moesten zo'n zestigtal personen de gebouwen verlaten. Iets voor elf mochten de studenten en het personeel opnieuw naar binnen. De schade valt al met al mee, maar het restaurant blijft vandaag wel gesloten.