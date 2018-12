Studentendoop loopt uit de hand: student (20) in coma SRB/ADPW/PLA/KV

06 december 2018

17u06

Bron: eigen berichtgeving, Belga 127 Een student van de KU Leuven ligt in coma na zijn studentendoop bij de vereniging Reuzegom. De jongen moest zoveel visolie drinken dat hij door het hoge zoutgehalte mogelijk een hartstilstand kreeg. Hij was tijdens de doop ook onderkoeld geraakt. De twee andere studenten die dezelfde avond meededen aan de doop moesten ook naar het ziekenhuis.

Gisterenavond brachten leden van de studentenclub Reuzegom drie schachten naar de spoed van het Sint-Jozefziekenhuis in Malle. De vereniging voor Antwerpse studenten die in Leuven studeren zat met een twintigtal leden in een blokhut in Vorselaar voor de doop van drie nieuwelingen.

Rond 21 uur bleek dat de schachten, een 19-jarige uit Hove en twee twintigjarigen uit Zandhoven en Edegem, zich niet goed voelden. Ze waren alle drie onderkoeld en hadden veel zout in hun bloed. De twintiger uit Edegem kreeg op de spoeddienst een hartstilstand. Terwijl hulpverleners hem reanimeerden bracht een ambulance hem naar het UZ Antwerpen.

“Ze moesten naakt in het bos zitten en kregen water over zich heen”, zegt een goede bron. “Zijn lichaamstemperatuur was nog maar 28 graden en de zoutconcentratie was ongekend hoog”, aldus nog dezelfde bron. “De professor zei dat hij nog nooit zoiets had gezien. In Antwerpen hebben ze hem aan machines gelegd om zijn bloed rond te pompen door het lichaam en hem kunstmatig te beademen.”

Niemand aangehouden

Het Antwerps parket bevestigt dat er een opsporingsonderzoek loopt. “Een wetsdokter moet onderzoeken of er een link is met de visolie.” De betrokken studenten zijn verhoord, maar voorlopig is niemand aangehouden. De twintigjarige student uit Edegem is volgens het parket nog kritiek. De twee andere nieuwelingen liggen nog in het ziekenhuis, maar zijn bij bewustzijn.

Geschokt

De KU Leuven is “zwaar geschokt” en benadrukt dat de club zelf niet verbonden is aan de universiteit. De universiteit keurt het “onverantwoord gedrag” van de betrokken studentenclub Reuzegom ten zeerste af. “We vinden wat er gebeurd is verschrikkelijk en zullen de studenten die de doop organiseerden ter verantwoording roepen”, zegt vicerector studentenbeleid Chantal Van Audenhove. “We leven sterk mee met de familie en vrienden van het slachtoffer.”

Ook de Leuvense Studentenkoepel LOKO hekelt het onverantwoorde gedrag van studentenclub Reuzegom. “We hebben kennisgenomen van het feit dat een student van een Leuvense studentenclub zich in kritieke toestand bevindt naar aanleiding van een doop. Voorlopig wensen we uit respect voor het slachtoffer en zijn omgeving hierover niet te communiceren”, zegt coördinatrice Yana Vandyck namens LOKO vanavond. “We benadrukken dat deze club niet verbonden is aan onze koepel. We keuren het onverantwoorde gedrag van deze club ten zeerste af.”

Niet onbesproken

Reuzegom werd in 1946 opgericht door onder meer Hugo Schiltz. De oorspronkelijke benaming Oxaco-Leuven werd in 1957 veranderd in Reuzegom, als verwijzing naar “de Reuzekes van Borgerhout”. Momenteel heeft de studentenclub een dertigtal leden die zich uitleven tijdens internationale kroegentochten, luxueuze skivakanties en een jaarlijkse uitstap naar de Oktoberfesten in München.

In maart 2013 kwam Reuzegom in aanvaring met dierenrechtenorganisatie Gaia en met de KU Leuven over dierenmisbruik. Op een filmpje van de besloten Facebookpagina van de club was te zien hoe enkele leden een biggetje doodschoten met een karabijn. Nieuwe leden werden verplicht om een heel academiejaar een konijn te onderhouden en dat vervolgens eigenhandig te slachten.

Charter

“Het zijn inderdaad geen onbekenden”, zegt Kenny Van Minsel, voorzitter van de Leuvense Studentenkoepel LOKO. “Nogal wat incidenten met soortgelijke clubs in Leuven gaan er soms echt over.” Van Minsel betreurt dat Reuzegom het charter over studentendopen niet heeft getekend. “Daarin staan heel wat bepalingen waaraan de clubs zich moeten houden, zoals controle door de politie tijdens de doop. Geen enkele studentenclub in Leuven heeft het charter ondertekend.”

Het doopcharter werd in 2013 opgesteld door de KU Leuven, LOKO, de politie en het Leuvense stadsbestuur om studenten bewust te maken van hun verantwoordelijkheid bij het organiseren van activiteiten. Bij Reuzegom was vanavond niemand bereikbaar voor commentaar.