Studentenclub Reuzegom heeft zichzelf ontbonden Rob Van herck

11 december 2018

14u31

Bron: VTM Nieuws

Studentenclub Reuzegom bestaat niet meer. De leden hebben de club ontbonden, nadat een van hun schachten vorige week was overleden door een uit de hand gelopen doop. “De studenten zijn bijzonder aangeslagen”, zegt VTM NIEUWS-journalist Nathalie Dyck.De vereniging van Antwerpse studenten in Leuven kwam vorige week in het oog van de storm te staan. Bij een doop die doorging in Edegem werden verschillende schachten onwel overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen overleed daar.

De 20-jarige Sanda D. moest tijdens zijn doopritueel veel zoute vissaus drinken. Zijn lichaam was - met 28 graden - zwaar onderkoeld. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en belandde er in een coma, en overleed twee dagen later. Er loopt een gerechtelijk onderzoek. Een autopsie moet uitwijzen wat de precieze doodsoorzaak is.