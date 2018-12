Studentenclub Reuzegom heeft zichzelf ontbonden Rob Van herck

11 december 2018

14u31

Bron: VTM Nieuws 8 Studentenclub Reuzegom bestaat niet meer. De leden hebben de club ontbonden, nadat een van hun schachten vorige week was overleden door een uit de hand gelopen doop. Dat meldt VTM Nieuws. “De studenten zijn bijzonder aangeslagen”, aldus journalist Nathalie Dyck.

De vereniging van Antwerpse studenten in Leuven kwam vorige week in het oog van de storm te staan. Bij een doop die doorging in Vorselaar werden verschillende schachten onwel overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen overleed daar.

“Vlak daarna hebben zij zichzelf ontbonden, de club bestaat dus niet meer”, legt Dyck uit. “De advocaten die verschillende leden vertegenwoordigen, zeggen dat die leden psychologische bijstand moeten krijgen, omdat dit natuurlijk nooit de bedoeling was.”

Omstreeks 14 uur zijn de studentenclubs in Leuven ontboden bij de rector van de KU Leuven om daar afspraken te maken over dopen. Maar Reuzegom was daar dus niet meer aanwezig.