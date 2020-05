Studenten vragen met petitie meer aandacht voor hun situatie tijdens coronacrisis JOBR

14 mei 2020

12u51 600 Vlaamse hogeschool- en universiteitsstudenten zijn een online petitie gestart om meer aandacht te krijgen voor hun situatie tijdens de coronacrisis. “Studenten voelen zich eenzaam, genegeerd en onvoldoende ondersteund”, klinkt het. De petitie haalde in vier uur tijd al meer dan 5.000 handtekeningen, en dat aantal loopt stevig op.

Studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten maken zich zorgen. Ze voelen zich onvoldoende betrokken in de huidige coronacrisis. Volgens hen wordt er nauwelijks rekening gehouden met hun bezorgdheden en spreekt de Nationale Veiligheidsraad zich onvoldoende uit over de situatie waarin studenten in het hoger onderwijs zich nu bevinden. Met een petitie willen ze nu hun zorgen uiten en overheden en onderwijsinstellingen aanmoedigen om duidelijke maatregelen te nemen.

Mentaal welzijn

Volgens de oprichters van de petitie is het “hoog tijd dat het mentale welzijn van jongeren, inclusief studenten, ernstig genomen wordt.” Door de coronacrisis zitten studenten volgens de oprichters in een “moeilijke situatie waarin studenten zich optimaal trachten voor te bereiden op de blokperiode en de examens.” De studenten willen meer aandacht voor hun mentaal welbevinden. Ze opperen voor concrete maatregelen en een langetermijnvisie om in te spelen op de mentale gezondheid van studenten. Ook voor zij die bijvoorbeeld niet de ideale of veilige thuissituatie hebben om zich van thuis uit optimaal te kunnen concentreren op hun studies.

Huurcontracten en -kosten van studentenkoten lopen vaak gewoon door, terwijl de meeste studenten daar nu geen gebruik van maken. Oprichters van de petitie

Verder vinden de initiatiefnemers van de petitie het onlogisch dat er allerlei maatregelen worden getroffen voor bedrijven en werknemers, maar dat studenten financieel niet geholpen worden. “Zo lopen huurcontracten en -kosten van studentenkoten bijvoorbeeld vaak gewoon door, terwijl de meeste studenten daar nu geen gebruik van maken”, klinkt het.

Mildheid

De studenten maken zich ook zorgen over de examens en de beoordeling hiervan. “Universiteiten verzekeren studenten dat ze ‘mildheid’ zullen hanteren. Wij vernemen graag wat ze bedoelen met deze abstracte term, wat betekent mildheid in de praktijk?”, klinkt het. “Als studenten denken wij uiteraard ook na over de examens en de examenresultaten. Het is duidelijk dat studenten nu minder goed presteren dan voorheen, waardoor de vraag rijst wat dit concreet in de praktijk zal betekenen en of onderwijsinstellingen hier ook rekening mee zullen houden.”

#geefonseenstem

Met de petitie hopen de bezorgde studenten beleidsmakers, hogeronderwijsinstellingen, professoren en docenten te bereiken en samen met hen een oplossingen te bedenken. Er moet volgens hen een “constructief debat gevoerd worden om de toekomst van onze jongeren, inclusief onze studenten, te garanderen.” Intussen slaan de studenten en sympathisanten ook de handen in elkaar op sociale media onder de hashtag “#geefonseenstem”.

74% van de studenten aan de fac letteren en wijsbegeerte hebben aangegeven dat ze zich mentaal slecht voelen sinds de lockdown en 78% geeft aan dat de werklast veel zwaarder is geworden. Het antwoord van de UGent? Niets. Nada. @ugent #geefonseenstem Deafpool(@ AprilHenrist) link

Een petitie die na twee uur al meer dan 1000x werd ondertekend, zou een een krachtig signaal moeten zijn!



Neem de bezorgdheden van studenten ernstig! #geefonseenstemhttps://t.co/k6MWBNU5mE Serhat Yildirim(@ _SerhatYildirim) link

Samen met een hele hoop mede-studenten hebben we een petitie gestart onder de noemer #geefonseenstem. De petitie is na een kleine 2 uur al door +900 mensen ondertekend (en elke seconden komen er mensen bij). Kan Benjamin dit aanhalen?https://t.co/wzqxzG2DR2 Kip Clijsters(@ waterkiek) link