Studenten UHasselt besmet met schurft VTM Nieuws

25 mei 2018

19u23

Bron: Jef Artois, Kurt Wattez 0 Aan de Universiteit van Hasselt zijn twee studenten besmet geraakt met schurft. Dat is door de universiteit bevestigd aan TV Limburg. Hoe de studenten de ziekte hebben opgelopen is nog niet bekend.

Er is een incubatietijd van twee tot zes weken, dus het is mogelijk dat nog meer studenten besmet zijn. De universiteit vraagt iedereen om goed op te letten en bij klachten zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan.

Parasiet

Schurft is een ziekte die veroorzaakt wordt door een parasiet, de schurftmijt, die zich nestelt onder de huid. De huidziekte komt in ons land nog wel voor, maar niet zo vaak. Het wordt doorgegeven via huidcontact. Goede handhygiëne is de beste manier om een infectie te voorkomen.