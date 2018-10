Studenten op straat om VUB-prof te redden uit Iraanse dodencel sam

10 oktober 2018

21u45

Bron: belga 3 In Brussel kwam vanavond een tweehonderdtal mensen op straat om vrijlating te eisen van VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali. Die is ter dood veroordeeld in Iran.

Op de internationale dag tegen de doodstraf trok de mars van de VUB-campus in Etterbeek via de campus van de Université Libre de Bruxelles naar de Iraanse ambassade. Daar werd de actie afgesloten met een protestfuif.

Geen ver-van-ons-bedshow

De studenten vonden het een jaar na de terdoodveroordeling van Djalali erg belangrijk om hun stem te laten horen en duidelijk te maken dat ze tegen de beknotting van de vrijheden van wetenschap en onderzoek zijn.



"Het is geen ver-van-ons-bedshow, maar een van onze professors en daarom is het zo belangrijk dat we hier vandaag zijn", stelt Jad Zeitouni, lid van de organisatie vrij onderzoek en de woordvoerder van de studenten. "Het is een kwestie van rechten, want zelfs volgens de sharia en de Iraanse wetten is deze behandeling mensonwaardig."

Foltering

Het proces van dokter Djalali veroorzaakte veel ophef. De specialist in rampengeneeskunde werd in 2016 tijdens een werkbezoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij tot de dood veroordeeld. Hij zou na folteringen valse bekentenissen hebben afgelegd.

Collega en UZ-spoedarts Gerlant Van Berlaer sprak gisteren nog met Djalali. "Zijn gezondheid is slecht, hij heeft last van zijn darmen, weegt nog slechts 58 kilogram en heeft een liesbreuk die ze niet willen behandelen. Ondanks de beloften mag hij niet naar een ziekenhuis", aldus Van Berlaer.