Studenten hoger onderwijs kunnen corona inroepen als overmacht SVM

28 mei 2020

23u59

Bron: Belga 0 Studenten in het hoger onderwijs zullen na hun tweede zit overmacht kunnen inroepen om hun studiepunten terug te krijgen. Het voorstel van N-VA, Open Vld en CD&V kreeg vandaag groen licht in het Vlaams Parlement.

Als een opleidingsonderdeel -een vak, practicum of stage- normaal tijdens de coronacrisis gedoceerd moest worden, kunnen studenten na hun tweede zit ‘overmacht door corona’ inroepen om de studiepunten voor dat vak niet kwijt te spelen. “Er moet natuurlijk een gegronde reden zijn om dat leerkrediet terug te krijgen. Het betekent ook niet dat een student automatisch geslaagd is voor dat vak: op het einde van de opleiding moet het vak nog steeds afgelegd worden”, zegt Vlaams Parlementslid en initiatiefnemer Koen Daniëls (N-VA).

“Om te vermijden dat de studenten die nu aan het blokken zijn massaal op de 'stop-knop' zouden drukken, kan overmacht inroepen ook enkel na de tweede zittijd. We willen studenten aanzetten om toch mee te doen met de eerste en tweede zittijd.”

“Stap naar mildheid”

Een alternatief voorstel van oppositiepartij sp.a ging wat breder en wilde bijvoorbeeld ook het leerkrediet van studenten teruggeven voor vakken of opleidingsonderdelen van voor de coronacrisis. “Maar dat zou neerkomen op een collectieve studieduurverlenging", klonk het bij Daniëls, Sihame El Kaouakibi (Open Vld) en Brecht Warnez (CD&V).

Oppositiepartijen sp.a en Groen hebben nog vragen en bedenkingen bij het voorstel van de meerderheid, met name over de invulling van het begrip overmacht. Maar beide partijen en ook oppositiepartij Vlaams Belang keurden de resolutie wel mee goed. "Dit is een stap naar mildheid voor studenten”, zegt Stijn Bex (Groen). "Maar in plaats van duidelijkheid dreigt een administratieve jungle waarbij alweer de meest kwetsbare studenten uit de boot zouden vallen.” Sp.a-fractieleider Hannelore Goeman noemt het voorstel "een stap vooruit", maar is ervan overtuigd dat haar resolutie voor de studenten een betere optie was geweest.