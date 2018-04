Studenten feesten te luid: Leuvense politie tot 4 uur 's ochtends overstelpt met klachten Warm weer zorgt voor meer dan 40 oproepen op een nacht Andreas De Prycker

20 april 2018

14u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 De warme donderdagavond en –nacht heeft in Leuven voor een piek aan klachten over geluidshinder gezorgd. De politie kreeg ruim 40 telefoontjes over allerlei vormen van lawaaihinder gaande van zingende jongeren op straat, luidruchtige kotfeestjes, uit de hand gelopen tuinfeestjes tot zangpartijen op dakterrassen.

Het was voor de patrouilles onmogelijk om aan al deze meldingen snel gevolg te geven. Sommige mensen belden dan ook meerdere keren met de vraag waar de politie bleef. De eerste telefoontjes liepen binnen omstreeks 22 uur. En dat bleef duren tot 4 uur vrijdagochtend.

Ook nu was de oorzaak voor de hinder vaak het gevolg van nonchalance of het te veel aan alcohol en werd er tijdens het feesten niet gedacht aan eventuele hinder voor de buurt. Nochtans kunnen mits een klein beetje respect voor anderen heel wat klachten voorkomen worden. Bovendien zijn de patrouilles die al deze feestjes moeten aflopen om fuifgangers te wijzen op hun verantwoordelijkheid, niet beschikbaar voor andere interventies.

Iets na 22 uur liet een bewoner van de Weldadigheidsstraat weten het geroep en de luide muziek van een tuinfeestje beu te zijn. De patrouille ging langs bij de verantwoordelijken voor de hinder. Er was een BBQ bezig waar luide muziek werd gespeeld. Omdat het eten toch op was, werd op aanraden van de politie besloten om te gaan verder feesten in het uitgaanscentrum zodat de buren konden slapen. De aanwezigen van een te luidruchtig feestje in de Henri Regastraat werden op hetzelfde moment door een andere patrouille aangemaand het wat rustiger te doen. Ze trokken eveneens richting Oude Markt om daar verder te vieren net zoals de studenten die al sinds donderdagmiddag een kotfeestje hielden in de Parijsstraat.

Even voor 23 uur moest de politie langs gaan in een pand in de Verkortingstraat nadat melding was gemaakt van lawaaihinder door meer dan twintig studenten die er een feestje organiseerden. Hun activiteit werd onmiddellijk stopgezet.

Omstreeks middernacht werd melding gemaakt van een luidruchtig kotfeestje op het terras van een woning in de Maria-Theresiastraat. De muziek en het lawaai waren bij aankomst van de patrouille al van ver te horen. Het feestje werd onmiddellijk stopgezet.

Rond 1.30 uur kwam een melding binnen van luidruchtige studenten die op het dakterras van een woning zaten in de Schrijnmakersstraat. De muziek werd bij aankomst van de ploeg stilgezet en de feestvierders gingen verder fuiven op de Oude Markt.

Iets voor 3 uur meldde een bewoner van de Mechelsestraat dat hij niet kon slapen door veel te luide muziek en geroep. De patrouille kwam al snel terecht op een luidruchtig kotfeestje waar werd gefeest met open ramen. Het feestje werd stopgezet.

Rond 4 uur belde een bewoner van de Halfmaartstraat dat hij niet kon slapen door muziek afkomstig uit een woning in de Mechelsestraat. De politie lokaliseerde de woning van waar de muziek kwam. Twee vijftigers luisterden met open ramen naar muziek op de radio. Ze werden aangemaand de ramen onmiddellijk te sluiten.

Even na 4 uur meldde een bewoner van de Kapellekesweg in Kessel-Lo dat een tiental jongeren veel kabaal maakten in het nabijgelegen park. Bij controle bleek het te gaan om jongeren die allemaal lid zijn van een scoutsgroep uit de buurt en die bezig waren met hun inleefweek. De jongeren waren zonder medeweten van hun leiding uit de lokalen weggeslopen voor een nachtelijke uitstap. Scouts en hun leiding kregen een vermaning van de patrouille.

Nachtelijke basket

Er waren nog meldingen van geluidsoverlast in het park in de Paul van Ostaijenlaan waar jongeren ’s nachts basket speelden, van twee luidruchtige kotfeestje in de Parkstraat, lawaai door jongeren op straat in de Riddersstraat, een kotfeestje in de Rapengang, lawaai van jongeren die in Het Torentje met open ramen aan het roepen waren, een kotfeestje op de Tiensevest, jongeren die in de Drinkwaterstraat rond een tafeltje zaten en aan het drinken en het zingen waren, lawaai door jongeren in de Zevenslapersstraat, lawaai door een feestje in een binnentuin in de Windmolenstraat, lawaaioverlast van uit een studentenkot in de Vaartstraat, lawaai door een kotfeestje op de Lei, lawaai door een kotfeestje in de Burgemeestersstraat, lawaai door jongeren in de Glasblazerijstraat, hinder door een zingende student in de tuin van een woning op de Naamsevest, hinder door een luidruchtig kotfeestje in de Lepelstraat, een luidruchtig kotfeestje in de Ravenstraat, lawaaihinder door een BBQ in de Leerlooierijstraat, hinder door een tuinfeestje in de Vlamingenstraat, hinder door een feestje op een dakterras in de Diestsestraat en overlast door een luidruchting tuinfeestje in de Gérard Vander Lindenstraat.