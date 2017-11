Studenten doen zich voor als "lekkere meisjes" op datingsites en verdienen zo 43.500 euro: twee jaar cel EB

17u24

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. Twee studenten van 26 uit Beerse en Malle zijn veroordeeld omdat ze een twintigtal mannen hebben opgelicht. De beklaagden zochten hun slachtoffers via datingsites. Ze kregen van de correctionele rechtbank van Antwerpen twee jaar cel en 1.500 euro boete, waarvan telkens de helft effectief. De rechtbank verklaarde een bedrag van 31.526 euro verbeurd. De beklaagden moeten zes slachtoffers ook ruim 13.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

De studenten gaven zich op datingsites uit voor "lekkere meisjes" en nodigden hun potentiële slachtoffers uit voor een privégesprek via Skype, zonder webcam. De "meisjes" waren bereid om tegen betaling seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. De slachtoffers moesten een paysafe-kaart kopen, die gebruikt wordt op goksites of om online aankopen te doen, en moesten de activatiecodes aan de "meisjes" meedelen.

'Helpdesk'

De beklaagden maakten de slachtoffers wijs dat de codes niet werkten en stuurden hen vervolgens zogezegd door naar een helpdesk. De slachtoffers kregen richtlijnen via Skype en moesten hun kaartlezer bovenhalen en vertrouwelijke gegevens meedelen. De studenten gebruikten die om online aankopen mee te verrichten.

Het merendeel van de gekochte luxegoederen werd afgeleverd bij een 29-jarige kompaan uit Antwerpen, die in ruil een kleine vergoeding kreeg. De spullen werden vaak doorverkocht via tweedehandswebsites. De studenten verdienden 43.500 euro met hun frauduleuze praktijken. Slachtoffers die aangifte wilden doen, werden afgedreigd, want dan zou iedereen te weten komen dat ze webcamseks wilden met een 14-jarig meisje.

De studenten bekenden dat ze de feiten uit geldgebrek gepleegd hadden. Eén van hen wilde naar eigen zeggen ook "pedofielen oplichten". De verdediging van de beklaagde die de pakjes had aangenomen, voerde aan dat hij door de twee anderen werd meegesleept en dat het om een "naïeve vriendendienst" ging. Hij kreeg van de rechtbank opschorting.