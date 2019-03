Studente getuigt over aanranding door exhibitionist: “Ik kreeg meteen een slag in mijn gezicht” Gunter Van Stappen Thomas Van Hemeledonck

26 maart 2019

18u59

Bron: VTM Nieuws 0 In Leuven heeft een exhibitionist in het afgelopen jaar twee jonge studentes lastig gevallen en de politie vermoedt dat het er meer kunnen zijn. In het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek Live’ getuigt vanavond één van de slachtoffers anoniem hoe ze na een fuif aan de deur van haar kot werd aangerand door de man.

“Ik zag dat die man aan het masturberen was. Ik heb gereageerd: allee gast, vind je dat nu normaal? En bam. Ik kreeg al een slag in mijn gezicht. Het was ook echt met de vuist”, verklaart het meisje over die bewuste avond.

De studente liep daarop weg, maar de man achtervolgde haar. Op dat ogenblik kon ze stiekem de camera van haar smartphone aanzetten en beelden maken van de exhibitionist.

In het opsporingsprogramma ‘Faroek Live’ zullen die beelden vanavond worden getoond. De politie hoopt dat kijkers de exhibitionist zullen herkennen en contact opnemen tijdens de uitzending.

De beelden en de oproep naar getuigen ziet u vanavond om 21.40 uur in ‘Faroek Live’ bij VTM.