Studente gedrogeerd en verkracht op VUB-campus Stephanie Romans

12u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Marc Baert De VUB-campus in Jette Een studente van de Vrije Universiteit Brussel is in de nacht van maandag op dinsdag gedrogeerd en verkracht door een onbekende dader. De studente uit de master Geneeskunde zou op weg naar haar kot op de universiteitscampus in Jette achtervolgd zijn door een man. Aan de voordeur zou hij hebben toegeslagen. Na de aanval vluchtte hij weg.

De VUB heeft intussen al extra 'zichtbare en onzichtbare' veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zet de VUB 's avonds extra bewakers in op de campus. De decaan van de faculteit geneeskunde Peter In 't Veld heeft zijn studenten in een mail gewaarschuwd om alert te blijven. "Ben je laat op pad? Probeer dan niet alleen te gaan", klinkt het in de mail. "Woon je in het studentenhuis op de campus? Zorg dan dat je kamer of unit altijd afgesloten is en laat geen onbekenden in je unit."

Persoonsbeschrijving

De politie is nog op zoek naar de dader. Volgens het studententijdschrift De Moeial beschikken de speurders over een vage persoonsbeschrijving. Het gaat om een grote man van 20 à 30 jaar oud met zwart haar, een zwarte baard en bruine ogen.