Studente (24) vermoord aangetroffen op haar kot ADN

10u34

Bron: Belga 0 belga Een 24-jarige Franse studente aan de Faculteit Diergeneeskunde van de universiteit van Luik is maandagavond dood teruggevonden op haar kot in Luik. Het parket van Luik zegt vandaag dat de jonge vrouw gewurgd en gestoken werd, en bevestigt daarmee de berichtgeving van La Dernière Heure.

De feiten speelden zich af in de wijk Longdoz. Er werd een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de jonge vrouw. Daaruit bleek dat haar dood geen ongeval was. Ze werd gewurgd en in de borst gestoken. Er is een verdachte aangehouden, die ter beschikking werd gesteld van de onderzoeksrechter.