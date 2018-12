Student sterft na doop: erkenning studentenclub ingetrokken, doopmeesters riskeren twee jaar cel Inge Bosschaerts en Stéphanie Romans

08 december 2018

17u40 111 Voor het eerst in ons land is een student overleden door een doop. De 20-jarige Sanda D. uit Edegem, een schacht bij de Leuvense club Reuzegom, moest vissaus drinken, raakte onderkoeld en belandde in coma. Het parket start een onderzoek naar onopzettelijke doding. Seniorenkonvent Leuven, de koepelorganisatie van de Vlaamse jongensstudentenclubs verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, trekt de erkenning van studentenclub Reuzegom “met onmiddellijke ingang” in, meldt de vereniging op haar Facebookpagina.

Het bestuur van Leuvense Seniorenkonvent kwam hierover donderdag samen. “Na een vergadering is een weloverwogen beslissing genomen om de erkenning van Moeder Reuzegom met onmiddellijke ingang te beëindigen”, klinkt het. “Deze manier van studentendoop veroordelen wij ten stelligste. Dit strookt niet met de waarden en tradities waarop het Leuvense Seniorenkonvent gebouwd is. We hopen hiermee een sterk signaal te geven aan onze clubs dat dergelijke praktijken niet thuishoren op een studentendoop, noch het studentenleven.”

Luc Sels, de rector van de KU Leuven, kondigde op Twitter een tuchtonderzoek aan. “Activiteiten van Reuzegom worden niet getolereerd. Ze zijn al meermaals over de schreef gegaan. In afstemming met gerecht en politie starten wij tuchtonderzoek tegen de verantwoordelijke studenten. Actie volgt morgen na mijn terugkeer uit Japan”, klonk het.

Het parket van Turnhout heeft al vijf leden van Reuzegom verhoord. Het gaat om de doopmeesters en de organisatoren van de doop. Op onopzettelijke doding staan celstraffen tot twee jaar. Als er nog verzwarende omstandigheden aan het dossier toegevoegd worden, kunnen die straffen oplopen.

“Ultieme vernedering”

De studentenclub spreidt haar dopen traditioneel over twee dagen. Op de eerste moeten de schachten “zuipen tot ze erbij neervallen”, de tweede is “de dag van de ultieme vernedering”. Het was op die tweede dag dat Sanda D. een grote hoeveelheid zoute vissaus te drinken kreeg. Volgens medestudenten moest hij ook in een put in het bos zitten, waar hij geregeld koud water over zich heen kreeg. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij gisteren.



Wat de gevolgen zijn voor Reuzegom is nog niet duidelijk. De elitaire club zeult een kwalijke reputatie met zich mee. Ze kwam al in opspraak nadat een levend biggetje een kogel door de kop kreeg en schachten konijntjes moesten kelen. Na die incidenten werd in Leuven een doopcharter opgericht. De meeste clubs ondertekenden dat, Reuzegom niet. De KU Leuven wacht het onderzoek af en bekijkt pas daarna of er sancties volgen.

