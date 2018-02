Student filmt douchend meisje in Gents studentenhome, parket start onderzoek FT KV

21 februari 2018

17u18

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 Een student uit Gent werd afgelopen maandag betrapt toen hij een medestudente proberen te filmen terwijl ze onder de douche stond. Het meisje diende daarop klacht in bij de politie. De feiten vonden plaats in Home Vermeylen, meldt VTM Nieuws.

De mannelijke student was lid van het praesidium van Home Vermeylen. Hij werd maandag meegenomen voor verhoor nadat hij een medestudente had proberen te filmen terwijl ze onder de douche stond. Hij filmde onder de cabine en werd betrapt door zijn slachtoffer. Zij heeft hem onmiddellijk geconfronteerd, verwittigde de universiteit en diende een klacht in bij de politie.

De Universiteit Gent bevestigt dat de student onmiddellijk uit het bestuur van het studentenhome werd gezet "omwille van zedenfeiten". Hij mag ook geen enkel studentenhuis van de UGent nog binnen. In Home Vermeylen, waar de feiten plaatsvonden, zitten 450 studenten op kot.

"Er loopt nog een onderzoek bij politie en parket. De chemiestudent woonde in de home, maar heeft nu geen toegang meer, in afwachting van een definitief onderzoek. In dat onderzoek zal hij gehoord worden en kan er eventueel een tuchtsanctie opgelegd worden. Dat kan een terechtwijzing, een voorlopige schorsing of, in het ergste geval, een definitieve verwijdering zijn," zegt woordvoerster Tine Dezeure van de UGent.

Volgens VTM Nieuws zal de jongen ook nog voor een tuchtcommissie moeten verschijnen.