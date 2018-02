Student dronken op pad in Knokke met papa's Range Rover en drie vrienden in de koffer Deze week in de politierechtbank EB

09 februari 2018

17u01

Bron: Eigen berichtgeving 1 Opvallend veel zaken met alcohol in het spel trokken deze week onze aandacht in de politierechtbank. Er was de beschonken student op pad in Knokke met de Range Rover en drie vrienden in de koffer, de bouwvakker die zijn drankverbruik uitrekende in de zittingszaal, de zwalpende fietser op het slechte wegdek en het verhaal van de alcoholvrije pastis. En ja, ook een geval van overdreven snelheid omwille van darmklachten.

"20 pintjes gedronken? Neen hoor, ik denk 16"

Een 58-jarige bouwvakker uit Gistel stond met het schaamrood op de wangen voor de politierechter. De man reed op 23 juli vorig jaar een autospiegel kapot met zijn bestelwagen en had daarbij 2,07 promille alcohol in zijn bloed. "Daarvoor moet je toch wel 20 pinten gedronken hebben", vroeg de rechter.

Waarop de man begon te tellen. "Neen hoor, zoveel zijn het er zeker niet. Elke vrijdag drink ik in de voormiddag acht pintjes op café. In de namiddag doe ik daar nog acht blikjes bier bij. Ook op zaterdag en zondag durf ik al eens iets te drinken", was de uitleg. "Als je 2,07 promille zegt, klinkt dat inderdaad wel veel. Maar ja, in de bouw wordt er als eens een pintje gedronken."

De politierechter kon echter minder lachen met het hoge alcoholgehalte. Hij stelde de beklaagde voor om deel te nemen aan Tournée Minerale. Daarnaast legde hij een rijverbod op van twee maanden en een geldboete van 800 euro. (MMB)

Als je 2,07 promille zegt, klinkt dat inderdaad wel veel. Maar ja, in de bouw wordt er als eens een pintje gedronken Beklaagde

Student dronken op pad in Knokke met papa's Range Rover en drie vrienden in de koffer

Een 22-jarige student moest zich in de Brugse politierechtbank verantwoorden nadat de politie hem betrapte met een autokoffer vol 'verstekelingen'. De twintiger reed op 2 juli vorig jaar met een Range Rover weg van een feestje, toen de politie hem om 6.40 uur tegenhield in de Hazegrasstraat in Knokke.

Bij de controle keken de agenten vreemd op. Niet alleen had de jonge chauffeur 1,75 promille alcohol in zijn bloed, de auto zat ook nog eens vol met passagiers. Behalve de achterbank, zat ook de koffer vol. "De politie haalde daar drie personen uit", klonk het tijdens de zitting. De advocaat van de student probeerde ondanks alles enige mildheid te vragen. "Hij is nog jong en kwam net terug van een fuif", klonk het.

De politierechter kon niet anders dan een strenge straf op te leggen, omdat de beklaagde in 2015 al eens veroordeeld werd voor een verkeersovertreding. De twintiger kreeg drie maanden rijverbod, waarvan de helft met uitstel, en 800 euro boete. Als hij ooit nog met de wagen wil rijden, zal hij opnieuw moeten slagen voor zijn rijexamens. (MMB)

Hij is nog jong en kwam net terug van een fuif Advocaat van beklaagde

Met 184 per uur op Ring door darmklachten

Een man die vorig jaar op de Brusselse Ring geflitst werd aan 183 kilometer per uur legde aan de politierechter in Halle uit dat het om een medisch noodgeval ging. "Mijn cliënt wilde zijn vrouw zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen", vertelde zijn advocate. "Diezelfde nacht is ze nog geopereerd dus er was haast bij."

Het excuus maakte weinig indruk op rechter Johan Van Laethem. "Het hoort niet dat je zelf voor ambulance speelt", sprak Van Laethem. "Waarom zou je de hulpdiensten niet inschakelen?"

De man kreeg een boete van 1.000 euro, waarvan 480 euro met uitstel en een rijverbod van dertig dagen. (BKH)

Het hoort niet dat je zelf voor ambulance speelt Politierechter Johan Van Laethem

"Zwalpen met de fiets? Straat was in slechte staat"

Een 63-jarige inwoner uit Dilsen-Stokkem krijgt van de politierechter in Maaseik één maand rijverbod. De man moet ook een medische en psychologisch onderzoek ondergaan en 300 euro aan gerechtskosten betalen. De geldboete van 1.600 euro moet hij niet betalen, als hij binnen het jaar geen nieuwe veroordeling oploopt. De man moest bij de rechter verschijnen omdat hij in dronken toestand aan het fietsen was, en de verkeersregels aan zijn laars lapte.

Agenten stelden de verkeersovertredingen vast en er ontstond een fikse discussie. De handboeien werden zelfs boven gehaald. De man verklaarde aan de rechter dat de agenten buitensporig tekeergingen voor een kleinigheid. "En ik was niet aan het zwalpen. De straat was in slechte staat", aldus de betichte. (GBO)

Dronken bestuurder brengt fles pastis mee naar rechtbank

Een 35-jarige man uit Houthulst, die zich moest verantwoorden voor dronken rijden, is deze week met een fles pastis voor de Brugse politierechter verschenen. Het ging weliswaar om een alcoholvrije variant, die de bestuurder naar eigen zeggen drinkt sinds hij drie jaar geleden de alcohol afzwoer. Toch stond hij al voor de vierde keer terecht voor rijden onder invloed.

Bij een controle op 27 mei 2017 in Middelkerke had de man 1,60 promille in z'n bloed, maar daar had hij nu een opvallend excuus voor klaar. "Mijn toenmalige vriendin voerde me dronken om me geld af te troggelen", klonk het. "Ze verwisselde de alcoholvrije pastis door echte. Ik had niets door, want de geur en smaak zijn hetzelfde."

Politierechter Peter Vandamme had zo z'n twijfels bij het verhaal en veroordeelde de dertiger tot zes maanden rijverbod en 3.200 euro boete. Hij moet ook al z'n rijexamens weer afleggen. (SDVO)

Mijn vriendin verwisselde de alcoholvrije pastis door echte. Ik had niets door, want de geur en smaak zijn hetzelfde Beklaagde