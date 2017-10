Student aangevallen op campus VUB 19u40

Op de campus van de VUB in Jette is in de nacht van maandag op dinsdag een studente aangevallen. Dat bevestigt Sicco Wittermans van de VUB aan VTM NIEUWS. De geneeskundestudente werd op weg naar haar kot op de campus achtervolgd door een man die haar vlak aan haar voordeur aanviel. "Er loopt een onderzoek naar feiten van agressie tegen een studente van de VUB", zegt het parket van Brussel in een persbericht.