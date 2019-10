Student (21) klimt op stelling en maakt dodelijke val van 20 meter na avondje stappen KVDS

09 oktober 2019

14u10

Bron: Belga 0 Een 21-jarige student heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een dodelijke val gemaakt na een avondje stappen in Namen. Het incident gebeurde volgens het parket op een bouwwerf in de Rogierstraat, waar de voormalige Grand Manège wordt omgebouwd.

Het slachtoffer zou afkomstig zijn uit Messancy in de provincie Luxemburg en zou met twee vrienden op de terugweg geweest zijn van een studentenavond in de Bunker.

Moeite

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hadden de grootste moeite om tot bij het slachtoffer te raken. De student haalde het uiteindelijk niet. Hij overleed anderhalf uur later. Zijn twee vrienden waren in shock.







Over de omstandigheden van de val is nog niet veel bekend. “De jongeren hadden gedronken, maar leken niet in staat van dronkenschap”, volgens het parket. “De veiligheid van de site wordt niet in twijfel getrokken.”