Student (20) overleden na uit de hand gelopen studentendoop SRB AW

07 december 2018

17u36 253 De 20-jarige student Sanda D. uit Edegem die in een coma lag na een hartstilstand tijdens zijn studentendoop in Vorselaar, is vandaag overleden. Dat bevestigt Koen Metsu, burgemeester van Edegem. Er loopt een gerechtelijk onderzoek en een autopsie moet uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak is. Voorlopig werd niemand aangehouden.

Een student van de KU Leuven belandde eerder deze week in een coma nadat hij onder andere -samen met twee andere schachten- drie liter visolie moest drinken tijdens zijn doop bij studentenclub Reuzegom. Omstreeks 21 uur werd hij in kritieke toestand naar het Sint-Jozefziekenhuis in Malle gevoerd. Mogelijk door het hoge zoutgehalte in zijn bloed kreeg hij daar wat later een hartstilstand. “Visolie is namelijk heel zout. Ons lichaam wil blijven functioneren en gaat de overdaad aan zout compenseren door excessief veel vocht vast te houden. Daardoor gaan je hersenen zwellen waardoor je organen uitvallen en op die manier beland je in een coma”, legt spoedarts Jan Stroobants uit. Hulpverleners reanimeerden Sanda nog waarna hij in een coma lag.



“Vanmorgen is een gerechtelijk onderzoek gestart”, zegt Inge Delissen van de Turnhoutse afdeling van het Antwerps parket. “Na het overlijden van de jongen vanmiddag, heeft de onderzoeksrechter een autopsie bevolen om de precieze doodsoorzaak te bepalen.”

Sanda D. was ook ernstig onderkoeld omdat hij naakt in het bos moest zitten terwijl anderen emmers water over hem heen gooiden. Toen de jongen op de spoeddienst aankwam, was zijn lichaamstemperatuur nog maar 28 graden. Bij een gezond persoon bedraagt de lichaamstemperatuur 35 tot 37 graden.

Studentenclub Reuzegom

Studentenclub Reuzegom is bestemd voor Antwerpenaren die aan de KU Leuven studeren. De club staat wel los van de KU Leuven liet de universiteit eerder al weten. Bovendien ondertekende de club het doopcharter niet dat enkele regels oplegt voor studentendopen.



Reuzegom is een elitair clubje dat rijkeluiszoontjes verzamelt. De leden scheiden het kaf van het koren met behulp van omstreden dooprituelen. Zo zouden schachten kuilen moeten graven in het bos in putje winter waarna actieve leden op hen plassen om hen warm te houden. In 1999 moest een lid al eens bloed braken, maar niemand belde een dokter.

De Antwerpse club kwam eerder ook al in aanraking met justitie nadat ze een biggetje hadden doodgeschoten met een karabijn en zijn hart eruit hadden gerukt. Dat alles filmden ze en deelden ze online. Ook konijntjes de keel oversnijden maakte deel uit van het doopritueel.

Wie vandaag getuigt over de wanpraktijken van de club, doet dat anoniem. “Om hun professionele reputatie” te beschermen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Onder de oud-leden zou het elitaire clubje deurwaarders, een baas van een grote bank en een man met een hoge positie bij een Europese instelling tellen.

Doopcharter

Ongeveer vijftig Leuvense faculteitskringen en andere studentenverenigingen die wél aangesloten zijn de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) veroordelen in een gezamenlijke mededeling: “We zijn zwaar geschokt en distantiëren ons nadrukkelijk van deze club en alle andere verenigingen die zulke praktijk tolereren, aangezien zij niet de normen en waarden uitdragen waar wij als Leuvense studenten voor staan. Het feit dat deze studentenclubs het in 2013 door de politie, LOKO en Leuvense onderwijsinstellingen opgesteld doopcharter niet willen tekenen kan voor ons absoluut niet door de beugel. Aan dooppraktijken die zich beroepen op een loutere carte blanche moet een einde komen."

De organisaties wijzen erop dat in dit doopcharter veiligheid, sociale evidenties en menselijke waardigheid centraal staan en dat er zich sindsdien geen incidenten meer hebben voorgedaan bij organisaties die het ondertekenden. “Wij hopen dat dit doopincident een breuklijn vormt in mentaliteit en bereidwilligheid tot samenwerking van deze verenigingen en roepen hen allen op om het charter te ondertekenen zodat gelijkaardige incidenten zich nooit meer herhalen”.

Minister van Onderwijs roept vertegenwoordigers bij zich

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zal de vertegenwoordigers van studentenclubs, hogescholen en universiteiten bij zich roepen. Dat zegt ze op Twitter. De minister betuigt verder haar medeleven aan de familie en vrienden van de overleden student. Ze is “geschokt door het voorval”, zegt ze. “Elke studentenvereniging moet zich aan charter houden."

Mijn medeleven aan familie en vrienden van de overleden student. Geschokt door dit voorval. Elke studentenvereniging moet zich aan charter houden. Ik roep afgevaardigden van studentenclubs, hogescholen en universiteiten bij mij. Hilde Crevits(@ crevits) link