StuBru-baas reageert op 'blankathon'-uitspraak De Wever: "Warmste Week net het meest inclusieve dat er is"

22 januari 2018

17u43

Jan Van Biesen, nethoofd van Studio Brussel, reageert op de uitspraak van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hij haalde de 'Warmathon' van De Warmste Week, die hij herdoopte tot 'blankathon', aan als voorbeeld om te wijzen op een "feitelijke apartheid" in Antwerpen.

In een interview op Radio 2 had De Wever het deze ochtend over de deze "stedelijke apartheid". Daarmee bedoelt de burgemeester dat verschillende bevolkingsgroepen wel in vrede samenleven, "maar niet met elkaar trouwen, naar elkaars feestjes gaan…"

StuBru-baas Van Biesen reageert op de verwijzing naar de Warmathon die De Wever toen gebruikte om zijn punt kracht bij te zetten. "Als er nu één evenement in Vlaanderen is dat 100 procent van én voor iedereen is, dan is het wel De Warmste Week. Het is de kern van ons initiatief: democratischer en opener kun je niet zijn." "De Warmste Week is het meest inclusieve evenement in zijn soort en op die schaal", klinkt het. "Ik ken geen enkel participatief publieksevenement van deze omvang waar er zo’n mix is van oud en jong, ziek en gezond, gekleurd of blank. Daar ben ik apetrots op."

"We letten erop dat we laagdrempelig en op alle gebied zo inclusief mogelijk zijn", vervolgt Van Biesen, die als voorbeeld verwijst naar de samenwerking met vele scholen. Dat is volgens hem ook het geval voor de Warmathon in Antwerpen.