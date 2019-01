Structureel probleem met transmigranten: opnieuw parkeerverbod voor vrachtwagens in Veurne mvdb

08 januari 2019

16u47

Bron: Belga 0 Veurne heeft beslist dat er geen vrachtwagens meer mogen geparkeerd staan op de Brugse Steenweg (N35). Op die manier wil de West-Vlaamse stad de veiligheid verhogen en de druk van transmigranten wegnemen. Het is niet de eerste keer dat er een parkeerverbod komt.

Een parkeerverbod langs de N35 bewees in 2017 al eens zijn nut dus de maatregel komt niet uit de lucht gevallen. Tot eind juni mag er 's nachts niet meer geparkeerd worden op die Brugse Steenweg.

Stad Veurne wil hiermee de veiligheid verbeteren en de overlast verminderen. Naast de verkeersonveiligheid is er ook een structureel probleem met transmigranten. Deze plaats is gekend bij mensensmokkelaars, want ze ligt pal tussen Calais en Duinkerke, en Zeebrugge. Bovendien blijft er heel veel afval achter.

"De stad blijft voorstander dat vrachtwagens in beveiligde zones in havenfaciliteiten of langs autosnelwegen parkeren en niet zomaar langs toegangswegen of in industriezones", aldus Peter Roose, burgemeester van Veurne. In juli volgt een evaluatie.