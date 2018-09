Stroomtekort in november dreigt nog altijd: plan van Marghem volstaat niet kv

26 september 2018

18u28

Bron: VRT NWS 0 Minister Energie Marie-Christine Marghem (MR) kondigde vandaag aan dat Engie Electrabel al voor 750 megawatt aan extra productiecapaciteit heeft bijeengesprokkeld om een stroomtekort deze winter te vermijden. Uit een berekening van Elia blijkt echter dat die extra capaciteit onvoldoende is. Dat schrijft VRT NWS vandaag.

De openbare omroep kreeg inzage in een rapport dat hoogspanningsnetwerkbeheerder Elia aan Marghem bezorgde. Daaruit blijkt dat het totale tekort 1.600 à 1.700 megawatt bedraagt. Na aftrek van de 750 megawatt waarvan de minister vandaag melding maakte, blijft er nog een tekort van zo'n 1.000 megawatt over: dat komt overeen met het vermogen van een grote kerncentrale of het verbruik van 2,5 miljoen gezinnen.

Volgens het kabinet van Marghem is het rapport van Elia echter gedateerd en wordt er volop gezocht naar extra capaciteit.