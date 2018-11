Stroomprijs piekt door koude en schaarste op elektriciteitsmarkt LVA

21 november 2018

04u21

Bron: Belga 0 De groothandelsprijs van elektriciteit die vandaag geleverd wordt, is gestegen tot 185 euro per megawattuur. Dat is fors meer dan de voorbije maanden, toen de prijs schommelde tussen 70 en 80 euro met uitschieters tot 120 euro. Het gaat om de op een na hoogste piek ooit. De prijs is het hoogst tussen 18 en 19 uur. Bij sommige energiecontracten van gezinnen en bedrijven worden deze prijzen mee ingecalculeerd in de eindfactuur, aldus De Tijd woensdag.

De prijspieken staan in schril contrast met die van de buurlanden. In Duitsland (55 euro) en Nederland (66 euro) liggen de prijzen meer op het niveau van de rest van de maand. Alleen in Frankrijk (115 euro) liep de prijs deze week op, maar minder uitgesproken dan in ons land.

De prijspieken zijn het gevolg van krapte op de elektriciteitsmarkt. Het aanbod wordt beperkt door de problemen in de kerncentrales, terwijl de vraag in ons land en Frankrijk stijgt door de lagere temperaturen.

Er is nog een reden: de zogenaamde loopflows. Dat zijn elektriciteitsstromen uit het noorden van Duitsland die via de hoogspanningslijnen van de buurlanden naar het zuiden van Duitsland vloeien.