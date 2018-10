Stroompanne legt hof van beroep in Antwerpen plat: agenten lopen met gevangenen over straat Alle zittingen van deze voormiddag zijn uitgesteld PLA KVE ADN

18 oktober 2018

09u10

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 Het hof van beroep aan de Waalsekaai in Antwerpen zit vanmorgen volledig zonder stroom. Alle zaken die in de voormiddag behandeld of uitgesproken moesten worden, zijn uitgesteld.

“We wisten dat dit kon gebeuren. Het is het zoveelste bewijs dat dit gebouw volledig op is. Er wordt nog van een oude hoogspanningscabine van 6.600 volt gebruikgemaakt. Die zou tussen 23 en 26 november vervangen worden door een van 15.000 volt, maar zo lang kon de oude cabine het dus niet meer uithouden”, zegt Tom Hoorens, woordvoerder van het hof van beroep.

Intussen liggen alle telefoonlijnen en servers plat, de garagedeuren waarlangs de gevangenentransporten naar binnen komen, kunnen niet meer open. Agenten lopen met gevangenen over straat, omdat het cellencomplex niet beveiligd kan worden.



Een griffier heeft zich met een tafel voor de ingang geposteerd. Hij vangt de advocaten op om hun zaken uit te stellen. Sommige werknemers mochten even naar binnen om hun laptop op te halen, zodat ze thuis kunnen gaan werken. Voor andere personeelsleden, die bijvoorbeeld gebruik moeten maken van de servers, is het even duimendraaien.

"We zijn momenteel aan het wachten op een externe stroomgroep om het gebouw terug van stroom te voorzien”, aldus Hoorens. Alle gevangenentransporten worden nu omgeleid naar het Vlinderpaleis op de Bolivarplaats en alle zittingen van de voormiddag zijn uitgesteld. De kamer van inbeschuldigingstelling zetelt in het Vlinderpaleis, omdat zaken met aangehoudenen aan termijnen verbonden zijn.