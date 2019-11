Strooidiensten werken deze winter beter dankzij nieuw computersysteem van KMI 70 weerstations langs wegen geven informatie over toestand wegdek LB

05 november 2019

11u32 2 Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft een computersysteem aangekocht waarmee het, dankzij 70 meetpunten verspreid over heel Vlaanderen, beter de strooiwagens die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) inzet kan aansturen. Die nieuwe voorspellingstool moet resulteren in beter gerichte strooiacties en sneeuw- en ijsvrije wegen.

De samenwerking tussen AWV en KMI is nieuw. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, die het project vanochtend in Beringen voorstelde, verwacht veel van wat ze een unieke samenwerking tussen twee overheidsinstanties noemt. “315 strooiwagens, 569 mensen en een contract om tot 108.000 ton strooizout af te nemen staan klaar om de Vlaamse gewest- en autosnelwegen sneeuw- en ijsvrij te maken. Hopelijk zorgt de nieuwe samenwerking ervoor dat de winterdienst vlot zal verlopen.”

Beter dan Defensie

Veva Daniels, woordvoerster van AWV: “Voordien kregen we onze weerinfo van de Meteowing van Defensie. Driemaal per dag deed die een voorspelling. In het nieuwe systeem krijgen we meer en accuratere informatie over de toestand van onze wegen, en dat elk uur van de dag.” Het KMI kocht daartoe een nieuw computersysteem bij de Nederlandse meteorologische dienst KNMI. Dat zogenaamde wegenweermodel wordt voortaan toegepast op Vlaamse wegen. Het model is gekoppeld aan 70 meetpunten. Dat zijn kleine weerstations langs de weg die allerlei parameters optekenen en doorsturen. Die meetpunten zijn ook voorzien van een camera die op de weg gericht is en een indicatie geeft van de oppervlaktetemperatuur. Dankzij die continue monitoring en de snelle communicatie tussen het KMI en de strooidiensten, kunnen we bij gevaar een sms sturen naar de verantwoordelijken voor de subregio’s. Daarnaast is er nog een menselijke factor in gevallen waar het kantje-boord is om te beslissen uit te rijden. Daartoe zullen, ook via de computer, check-ups gebeuren door de mensen van AWV.”

De informaticatoepassing levert meer en beter lokaal toegespitste data waardoor bijvoorbeeld kan beslist worden in Noord-Limburg zout te gaan strooien, maar niet in Zuid-Limburg. In Limburg alleen zijn er 15 nieuwe meetpunten. “Doordat we meer gericht kunnen strooien, zullen we ook op strooizout kunnen besparen en dus milieuvriendelijker werken”, stelt Daniels.

Fietspaden

Tijdens recente winters klaagden fietsers vaak over de toestand van de Vlaamse fietspaden, maar ook daar stelt AWV verbetering in het vooruitzicht. Daniels: “De aanliggende fietspaden, die naast wegen liggen, worden door onze vrachtwagens bestrooid. Op vrijliggende fietspaden zetten we fietspadstrooiers in. Die zijn trager, maar dankzij de lokalere informatie kunnen we die voortaan ook sneller en accurater inzetten.”

David Dehenauw, hoofd van de Wetenschappelijke Dienst Weersvoorspellingen van het KMI, onderstreept dat het KMI de bedoeling heeft de mobiliteit in heel het land te begeleiden teneinde de veiligheid op de weg te optimaliseren. “Ook Wallonië is geïnteresseerd in het nieuwe model, we hopen dat in de toekomst ook naar het zuiden van het land uit te breiden. Sinds jaar en dag is er ook een samenwerking tussen de NMBS en Infrabel enerzijds en het KMI anderzijds. De spoorwegen kunnen ons altijd contacteren teneinde de sporen in de winter vrij te houden van sneeuw en ijs.”