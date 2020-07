HUAWEI Gesponsorde inhoud Stresskippen unite! Deze smartwatch helpt je om je ideale zen-status te bereiken dankzij sport- en stressanalyse Aangeboden door Huawei

10 juli 2020

14u00 0

HLN lanceerde deze zomer Fit 4 Summer Challenge. Hiermee helpen we jou in drie weken tijd naar een sterker, fitter en steviger lichaam. Maar wist je dat sporten en bewegen ook helpt tegen stress? De nieuwe smart/sportwatch van Huawei (WATCH GT2) waakt voor, tijdens en na het sporten over je stressniveau én houdt het op peil via ademhalingsoefeningen. Onze redactrice deed de stresstest, nestelde zich na haar workout in yoga-houding en ademde een 15-tal keer diep in en uit.

SPORT & STRESS

Tot u spreekt een notoire stresskip. Een freelance bestaan, strakke deadlines en twee kinderen onder de 6 jaar, enough said. Sporten stond tot voor kort onderaan mijn prioriteitenlijstje. Maar sinds ik mij heb toegelegd op de Fit 4 Summer Challenge - oké, het was eerder een werkverplichting - zie ik mijn stressniveau alsmaar dalen. Hoe ik dat weet? Ik adem net wat minder in en uit in een papieren zakje én ik heb de gloednieuwe WATCH GT2 van Huawei aan mijn pols hangen. Door voldoende te sporten en te bewegen, neemt de productie van cortisol in je lichaam af en dat vermindert dus stress. Dat bevestigt het horloge, dat permanent aan stresscontrole doet en zich daarbij baseert op mijn hartslag in rust. Connecteer het horloge met een smartphone zoals de Huawei P40 Pro en vul in de Gezondheid-app bij de categorie ‘Stress’ de enquête in. Daarbij antwoord je op stellingen als ‘Ervaar je soms trillingen in je handen?’(helemaal niet mee eens), ‘Ben je snel geïrriteerd?’(mee eens) en ‘Heb je iets om naar uit te kijken in je leven?’(helemaal mee eens). Op basis van je antwoorden én op basis van de stresstest via je hartslag, bepaalt Huawei jouw algemeen spanningsniveau. De stressanalyse lees je vervolgens via de Gezondheid-app af op je telefoon. Tijdens het schrijven van deze tekst blijkt mijn stresslevel nog net binnen de perken van het normale te vallen - deadline nog niet overschreden - en scoor ik 56 punten. Mijn stressniveau is deze maand, met een gemiddelde van 41 punten, lager dan de maand ervoor, toen ik nog niet met de Fit 4 Summer Challenge van start ging. “U kunt goed met stress overweg. Een gematigd stressniveau kan u helpen om u te concentreren en meer uit uw werk en andere bezigheden te halen”, vertelt mijn horloge me. Hoongelach krijg ik van mijn huisgenoten. But in technology I trust.

ADEM IN/ADEM UIT

In een vorig artikel wezen we al op de heilzame effecten van voldoende rust, zeker wanneer je aan het sporten slaat. Niet alleen verbetert het je conditie en vermijd je zo blessures, maar dankzij voldoende rust en ontspanning daalt ook je stressniveau. Normaal gezien raden we je allerhande technologische snufjes af tijdens het ontspannen en mediteren, maar de WATCH GT2 van Huawei helpt je wel degelijk om een ZEN-status te bereiken. Voel jij je gespannen? Kan je de slaap niet vatten? Heb je even nood aan een meditatiemoment? Tik op het bedieningspaneel van je horloge op de categorie ‘ademhalingsoefeningen’. Een minuut lang volg je de instructies om rustig in en uit te ademen. Met een score van 61 bpm en een hartslag van 88 scoor ik gemiddeld: ‘Niet slecht. Blijf oefenen.’ ‘s Avonds kruip ik alvast iets minder gejaagd mijn bed in. Tenslotte controleert WATCH GT2 ook via één tikje de zuurstofsaturatie (SPO2) in mijn bloed. Wanneer het zuurstofgehalte in je bloed te laag is (= onder 90), dan kan je lichaam niet meer naar behoren functioneren, laat staan sportieve inspanningen leveren. Mensen met een druk schema en mensen die werken in een stressvolle omgeving hebben een verhoogde kans op een tekort aan zuurstof in het bloed en lopen daarmee risico op hypoxemie. Een te laag zuurstofsaturatie kan overigens ook een aanwijzing zijn van Covid-19. Wees dus alert. Met 99 is het zuurstofgehalte in mijn bloed perfect en kan ik weer gerust in-en uitademen.

